Басманный суд Москвы заключил под стражу до 29 марта бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Дениса Коновалова, обвиняемого по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в четверг, 30 января, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее стало известно об аресте еще одного фигуранта дела — Романа Феофанова. Он также будет находиться под стражей до 29 марта.

30 января член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что посетила в СИЗО полицейских, обвиняемых по делу Голунова. По ее словам, общественники пообщались с троими из пятерых задержанных (кроме Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова). Игорь Ляховец и Максим Уметбаев пожаловались на давление следствия. Еще один экс-полицейский, Роман Феофанов, заявил, что не сталкивался с этим.

В этот же день фигурантам дела предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

О задержании пятерых экс-правоохранителей стало известно 29 января. Это бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Следствие считает, что фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотических веществ. Сами задержанные не признают вину.

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства отметил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов и стали фигурантами уголовных дел.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Журналист полностью отрицал вину.