Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 30 января.

Ранее в этот же день были арестованы еще четверо фигурантов дела Голунова — экс-полицейских Максима Уметбаева, Игоря Ляховца, Дениса Коновалова и Романа Феофанова.

Уметбаев единственный из пятерых, кто частично признал вину, заявив, что применил к журналисту физическую силу в виде «удара пощечиной». Однако Голунов утверждал, что этот полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда журналиста привезли для медицинского освидетельствования. Остальные задержанные не признают вину.

О задержании бывших сотрудников МВД стало известно 29 января. Все они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России. Ляховец занимал пост начальника этого отделения.

По данным следствия, фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков.

В декабре 2019 года на большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о возбуждении Следственным комитетом уголовных дел в отношении пятерых экс-сотрудников полиции после незаконного задержания Голунова. По словам президента, фигурантов отстранили от работы из соответствующих служб МВД и уволили из органов.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину.