Суд заключил под стражу в субботу, 4 апреля, вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

По ходатайству регионального управления Следственного комитета в отношении Плитко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, и сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Накануне 3 апреля Плитко задержали офицеры Федеральной службы безопасности по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 3,4 млн рублей.

По предварительной версии Плитко создал преступную группировку осенью 2018 года, которая с того времени получала взятки от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением предприятия «Кировгослесхоз». В один из таких эпизодов, при получении взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина, Плитко и был задержан.

Андрей Плитко стал вице-губернатором области в марте 2019 года. До этого он был замглавы регионального правительства, а прежде работал в Росреестре.

Два года назад бывший губернатор Кировской области Никита Белых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток.