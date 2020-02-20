Мещанский суд Москвы арестовал шестерых граждан Киргизии, которые подозреваются в создании экстремистской организации. Об этом в четверг, 20 февраля, ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд арестовал до 17 марта шестерых граждан Республики Киргизия. Среди них — Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек. Все они подозреваются по ч.1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»)», — говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно, что ФСБ задержала в Москве семь исламистов из группировки «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории РФ), которые занимались вербовкой новых адептов и пропагандой экстремистской идеологии.

Отмечается, что среди задержанных числятся три главаря и четыре активных члена «Таблиги Джамаат», которые распространяли идеологию группировки, «подрывающую устои ислама», и вовлекали в свою деятельность новых сторонников.