Волжский районный суд Саратова арестовал одного из двух подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на одну из школ. Об этом 26 февраля сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Один из подростков арестован на два месяца, он пробудет под стражей до 25 апреля», — рассказали агентству.

26 февраля в ФСБ сообщили, что в Саратове была пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение. Задержаны были двое несовершеннолетних 2005 года рождения. Отмечается, что они состояли в интернет-сообществах, в которых пропагандировалась идеология массового убийства.

В этот же день на официальном сайте управления СК РФ по Саратовской области появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении 14- и 15-летнего юношей о приготовлении к убийству двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).