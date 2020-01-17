Кировский районный суд Ярославля арестовал бывшего заместителя мэра города Рината Бадаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 17 января.

«Поместить под стражу на два месяца — по 15 марта включительно», — сказала судья Любовь Шибаева.

Ранее в этот же день стало известно, что Бадаев задержан. В мэрии города заявили, что им ничего об этом неизвестно. Подробности дела, в котором Бадаев стал фигурантом, не разглашаются.

3 января в Красноярском крае главу района арестовали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 31 декабря 2019 года подозреваемый получил 100 тыс. рублей от коммерсанта за помощь в заключении контракта на ремонт крыши бюджетного учреждения.