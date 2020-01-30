Басманный суд Москвы принял решение отправить в СИЗО на два месяца бывшего полицейского Максима Уметбаева, обвиняемого в попытке фальсификации доказательств по обвинению журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

«Выслушав мнения сторон, суд решил, что ходатайство об избрании меры пресечения Уметбаеву в виде содержания под стражей составлено с учетом требований действующего законодательства и постановил назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 29 марта», — сообщила судья Евгения Николаева.

Ранее Уметбаев частично признал вину, заявив, что применил к Голунову физическую силу в виде «удара пощечиной». Сам журналист утверждал, что именно этот сотрудник МВД ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда Голунова привезли для медицинского освидетельствования.

При этом адвокат бывшего оперативника заявил, что Уметбаев не признает вину в фальсификации доказательств.

Ранее 30 января суд арестовал обвиняемых по «делу Ивана Голунова» экс-полицейских Игоря Ляховца, Дениса Коновалова и Романа Феофанова.

Всего по «делу Голунова» проходят пять бывших сотрудников правоохранительных органов. Об их задержании стало известно 29 января. Это экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России Коновалов, Феофанов, а также Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Ляховец является бывшим начальником этого отделения.

Следствие считает, что фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков. Задержанные не признают вину.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил на большой ежегодной пресс-конференции, что СК возбудил уголовные дела против пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста. Российский лидер добавил, что от работы отстранили пять человек из соответствующих служб МВД, их уволили из органов, и они стали фигурантами уголовных дел.

Голунова задержали в Москве в июне по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ. Он полностью отрицал вину.