Басманный суд Москвы в четверг арестовал бывшего офицера УВД по ЗАО столицы Игоря Ляховца, обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС 30 января со ссылкой на судью Евгения Николаева.

Суд избрал меру пресечения Ляховцу в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 29 марта. Ходатайство Следственного комитета России суд нашел законным и обоснованным.

На заседании следователь заявил, что Ляховца надо заключить под стражу, чтобы он не пытался скрыться от следствия, уничтожить доказательства и надавить на свидетелей, используя свои связи в правоохранительных органах. Следователь добавил, что Ляховца проверяют на совершение иных преступлений.

Прокуратура и представитель Голунова поддержали позицию СК.

Адвокат обвиняемого Алексей Коврижкин выступал против заключения подзащитного под стражу. Он счел доказательств причастности Ляховца к преступлению недостаточными, и просил избрать подзащитному домашний арест или залог в 500 тыс. рублей, которые готовы собрать его родственники.

Сам Ляховец заявил в суде, что ему угрожают сотрудники УСБ ГУ МВД по Москве. У них, по его словам, были доказательства совершения Голуновым преступления. Бывший офицер полиции добавил, что само дело является политическим, а на момент вменяемого ему преступления он был в отпуске, и не мог отдавать приказы.

Ранее в четверг по делу журналиста арестовали до 29 марта двух бывших полицейских — Дениса Коновалова и Романа Феофанова.

Всего по делу Голунова проходят пять бывших сотрудников правоохранительных органов. Об их задержании стало известно 29 января. Это экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России: Коновалов, Феофанов, а также Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Ляховец является бывшим начальником этого отделения.

Следствие считает, что фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков. Задержанные не признают вину.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил на большой ежегодной пресс-конференции, что СК возбудил уголовные дела против пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста. Российский лидер добавил, что от работы отстранили пять человек из соответствующих служб МВД, их уволили из органов и они стали фигурантами уголовных дел.

Голунова задержали в Москве в июне по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ. Он полностью отрицал вину.