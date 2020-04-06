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Бутырский суд столицы на время разбирательства между родственниками скончавшегося актера Александра Числова наложил арест на его наследство, заявила Starhit адвокат Юлия Вербицкая. Юрист представляет интересы племянницы артиста.

В августе 2019 года, как ранее сообщал «Рамблер», стало известно о бедственном положении Александра Числова, который в истощённом состоянии несколько недель находился в больнице. 29 августа на 55-м году жизни актёр скончался из-за обострения пневмонии. Известно, что Числов страдал алкоголизмом и психическими расстройствами.

Позже разгорелся скандал между матерью актёра и его племянниками, каждый из которых заявил свои права на столичную квартиру артиста. Племянница Числова Светлана подчеркивала, что незадолго до смерти актера купила у него жильё. Другие родственники Числова в настоящий момент пытаются в суде оспорить сделку.

«Иск о признании договора купли-продажи недействительным рассматривается Бутырским районным судом. Уже наложен арест на наследство покойного Александра Числова», — заявила адвокат Светланы Юлия Вербицкая.

При этом юрист подчеркнула, что максимум на что, могут претендовать истцы — половина квартиры.

Вербицкая также выразила уверенность, что ни мать, ни племянник Числова жить в оспариваемых апартаментах не собираются, а впоследствии намерены продать высуживаемые доли.

«Волю мертвых нужно уважать, поэтому, как адвокат Светланы, не допущу проигрыша!» — резюмировала юрист.

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