Суд в Москве арестовал имущество заместителя глав Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом 26 декабря ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Среди арестованного имущества земельные участки и объекты недвижимости Арсланова, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей. Арест имущества проведен в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), в котором обвиняют замглавы Генштаба», — сказал он.

По словам источника агентства, в настоящий момент Арсланов обжаловал в суде вышестоящей инстанции арест имущества, поэтому решение пока не вступило в силу. Также собеседник агентства добавил, что Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, однако сейчас ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет.

17 октября Арсланову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по так называемому делу «Воентелекома». Отмечалось, что он обвиняется в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках. Как уточняет «Газета.ру», спецтехника для секретных оперативно-технических, а также информационных подразделений Минобороны закупалась по завышенным ценам.

В конце 2017 года был арестован генеральный директор компании «Воентелеком» Александр Давыдов. Следствие подозревает его в хищении около полумиллиарда рублей при реализации государственной программы по модернизации военной связи (на данный момент сумма хищений составляет почти 1 млрд рублей). В феврале 2019 года ему также инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп, пишет «Коммерсант».

При этом в сентябре этого года Останкинский суд Москвы обязал Николая Тамодина — предшественника Давыдова на посту гендиректора «Воентелекома» — выплатить в пользу Минобороны около 800 млн рублей штрафа, отмечает газета. Решение было вынесено по итогам рассмотрения двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. Так, в 2015 году Тамодина приговорили к шести годам колонии за мошенничество при исполнении контракта по ремонту оборудования и техники связи в период с 2011 по 2012 год, а в январе 2018-го он получил еще три года колонии по аналогичному обвинению.