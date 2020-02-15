Центральный суд Хабаровска удовлетворил ходатайство следствия об аресте Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на суд сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что мужчина останется под стражей до 13 апреля. Ранее в отношении Гаврилова были возбуждены уголовные дела по факту оставления в опасности, истязании и кражи.

14 февраля пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края сообщила, что двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, забрала мать.

26 января житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет прилетел из Хабаровска в Москву. Детей он оставил в одном из терминалов аэропорта Шереметьево.

При них оказались свидетельства о рождении и записка с просьбой приютить их, так как из-за финансовых проблем отец не может их содержать. В настоящее время Гаврилов задержан. С ним работают правоохранительные органы.

Фактически сразу после инцидента мать мальчиков Ольга Пушкарева заявила, что годами терпела издевательства мужа и готова забрать сыновей. Однако прежде детей передали бабушке, которая тоже проживает в Комсомольске-на-Амуре.