Сотрудники Магаданской областной больницы бьют тревогу из-за нехватки медикаментов и постельного белья. По словам врачей, искусственное питание пациентам закупают их родственники, так как на складе медучреждения ничего не осталось. Лекарства и расходные материалы обещают прислать в больницу до Нового года — при этом число госпитализированных с приходом морозов только растет.

Врачи Магаданской областной больницы заявили об отсутствии искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, а также некоторых форм инсулина и постельного белья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя медучреждения.

«Родственникам пациентов приходится самим находить и приносить в реанимацию искусственное питание. Помимо этого, нет достаточного количества постельного белья. Сейчас зима, гололед, многие люди поступают с травмами, а у нас даже белья постельного нет»,

— сообщил собеседник агентства, отметив, что ситуация складывается критическая.

Как сообщает местное издание Shraibikus News, врачам больницы приходится внутривенно колоть пациентам реанимации глюкозу. По их словам, подобная методика применялась для поддержания жизни в прошлом веке. Кроме того, существует проблема с наконечниками для клизм.

«Нет элементарного — наконечников для клизм. Мы можем перейти к старым методикам — многоразовые металлические наконечники. Но когда нет элементарного — стыдно перед больными», — заявил замглавврача МОБ по хирургической работе Анатолий Прохоров.

Заявка на медикаменты и расходные материалы стоимостью 70 млн рублей была передана еще в начале августа, уточнили в областной больнице. Тем не менее документ не был подписан в Минздраве.

Повторную заявку подали 18 ноября с пометкой «срочно». После этого ведомство наконец одобрило заявку на 50 млн рублей, однако препараты до сих пор не поступили в больницу. По информации издания, ориентировочно они должны прибыть на следующей неделе. Тем не менее хватит закупленного максимум на три месяца.

По расчетам экономистов больницы, на следующий год стационару на лекарственное обеспечение требуется 490 млн рублей, в то время как сумма, которую выделяют сейчас, меньше почти вполовину — она составляет всего 304 млн рублей.

Разобраться в сложившейся ситуации уже поручил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он узнал о происходящем в областной больнице из сообщения, которое пришло ему в соцсети Instagram.

«Отделение травматологии очень нуждается в постельном белье. Подойдет как новое, так и б/у. Денег в больнице нет, на складе белья тоже нет. Белье сильно рвется аппаратами или становится ветхим от препаратов, которыми смазывают пациентов. Вдобавок еще рвут стиральные машины на нашей социальной городской прачке», — говорится в послании, которое позже разлетелось в мессенджерах и соцсетях по всему региону.

Как заявил Носов, чиновники должны были самостоятельно отследить это сообщение и сработать на опережение.

«Я давал поручение подписаться на мой Instagram с целью оперативного управления процессом. А там часто возникают серьезные ситуации. Почему не прочитали в моем Instagram, не сработали на опережение», — цитирует слова губернатора «Магаданская правда».

Носов также потребовал от регионального Минздрава подготовить акт об инвентаризации. «Я не исключаю, что белье было куплено, кто проверил факт физического наличия? Вы недоработали! Прямо сегодня проведите инвентаризацию. И не дай бог где-то указать ФИО, и чтобы этого человека не обидел никто», — предупредил глава субъекта.

После того как ситуация приобрела общественный резонанс, министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов пообещал, что теперь лекарства будут закупаться с запасом. 19 декабря он встретился с сотрудниками скандальной больницы, сообщает местный портал «Весьма».

Как рассказал на встрече замлавврача Прохоров, заявку на поставку препаратов они с коллегами оформили в соответствии с требованиями Минздрава: после соответствующего письменного сигнала о подаче заявки. Делать это раньше или позже больница не может, так как всеми вопросами закупок и поставок занимается само министерство.

Министр же заявил, что ошибку в планировании допустила именно больница. Дело в том, что на год у больницы был бюджет в размере 1,5 млрд рублей. Эти деньги должны были выделить страховые компании, которые обеспечивают обследование или лечение каждого пациента, имеющего полис. Однако затем он был снижен до 1,366 млрд, в чем Чеканов и обвинил администрацию учреждения.

Не учел министр только одного: нейрохирургическое отделение больницы второй год находится на ремонте, причем работы сейчас приостановлены на неопределенный срок.

В связи с этим некоторые койки были перенесены в травматологическое отделение — туда складывают исключительно экстренных пациентов. По словам руководства больницы, только из-за этих обстоятельств медучреждение потеряло порядка 40 млн рублей.

Убытки понесло и отделение офтальмологии: в 2019 году оттуда ушел оперирующий хирург, который так и не дождался обещанного оборудования. На поломанную технику также пожаловались травматолог Игорь Кокиндяк и уролог Игорь Третьяков.

Отдельной проблемой врачи также считают частую смену руководства: за 2019 год на посту главного врача сменились три человека. Однако Чеканов подчеркнул, что разбираться в этом врачам стоит самостоятельно. «Я задаюсь вопросом: что происходит? Это я у вас должен спросить, почему от вас уходят главные врачи!» — заявил министр.

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