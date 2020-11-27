Более 60 тыс. студентов вузов, которые привлекаются к борьбе с коронавирусом, получат выплаты по 10 тыс. рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова

«Вчера на заседании правительства принято решение по поводу выплат студентам высших учебных заведений в объеме 10 тыс. рублей. И здесь предполагается, что количество студентов федеральных учреждений, коллеги, подчеркиваю, о субъектовых я сейчас скажу дополнительно, получат выплаты в ноябре и декабре по 10 тыс. рублей — 60 тыс. 296 человек, которые сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки», — сказала Голикова на совещании с главами регионов о ходе выполнения поручений президента России в рамках борьбы с COVID-19, передает РИА «Новости».

Студенты средних учебных заведений, по ее словам, сейчас привлечены в расчете 5 тыс. 382 человека — это средние учебные заведения практически всех федеральных органов исполнительной власти. «Они получат выплаты за два месяца по 7 тыс. рублей и, соответственно, сейчас, как я уже сказала, решение принято, и уполномоченные федеральные органы власти начнут эти выплаты в конце ноября-декабре 2020 года», — добавила она.

«Вы если привлекали студентов ваших учебных заведений, как высших, которые имеются в отдельных регионах страны, так и средних, должны также принять решение о том, чтобы осуществить эти выплаты своим привлеченным студентам в тех же размерах 10 и 7 тыс. рублей за два месяца, ноябрь и декабрь», — подчеркнула Голикова, обращаясь к главам регионов.

Вице-премьер напомнила, что «соответствующие финансовые ресурсы имеются», «деньги вам были в размере 10 млрд перечислены и вы имеете право их тратить на любые мероприятия, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции».

Она также отметила, что средств, предусмотренных на выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом, достаточно. В случае, если финансов, выделенных в объеме 26,1 млрд рублей, не хватит, Голикова призывает оперативно проинформировать об этом Минтруд и представить соответствующие расчеты, чтобы была возможность «максимально оперативно выпустить соответствующее решение правительства».

По ее словам, медработники, борющиеся с COVID-19, получат выплаты за 25 дней декабря в декабре, а за оставшиеся дни — в январе 2021 года. Она попросила организовать работу медицинских организаций таким образом, чтобы они подали соответствующую отчетность в министерство труда и социальной защиты, а именно в Фонд социального страхования для того, чтобы «выплаты были произведены за 25 дней декабря в декабре».

Ранее президент Владимир Путин поручил предусмотреть дополнительные выплаты учащимся медицинских учреждений, помогающим медикам в борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявлено 27 тыс. 543 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 7 тыс. 918, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 687, Московской области — 1 тыс. 58.