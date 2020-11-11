Министерство образования и науки России перевело учащихся университетов Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков, передает ТАСС.

Такой формат обучения будет действовать с 13 ноября текущего года по 6 февраля 2021-го в связи с распространением коронавируса. Университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение. Фальков поручил руководителям вузов предусмотреть проведение зимних сессий удаленно и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.

Согласно приказу, руководители высших учебных заведений будут нести персональную ответственность за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом, в том числе за нахождение на рабочих местах беременных сотрудниц, женщин, имеющих детей до 14 лет, работников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин распорядился перевести студентов на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Столичные власти порекомендовали принять аналогичные решения федеральным и частным вузам и колледжам. Транспортные карты учащихся будут временно заблокированы.

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, еще 31 593 человека скончались.