Первокурсница колледжа попала 12 июля под поезд на МЦК на северо-востоке Москвы. Речь, скорее всего, идет о несчастном случае — 18-летняя барышня шла по путям в наушниках.

Как стало известно «», трагический инцидент произошел около 20.00. Поезд, следовавший от станции Ростокино к Владыкино, примерно на середине пути сбил 18-летнюю Алесю. Она скончалась на месте от полученных травм. Вероятнее всего, девушка не услышала приближающийся поезд, так как была в наушниках. Устанавливается, каком месте она проникла на пути.

Девушка была студенткой колледжа связи, жила в Новой Москве. Что она делала в этом районе, пока неясно. Неизвестно, какими ветрами ее занесло в Ростокино.