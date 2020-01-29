Крупнейшие IT-компании считаются наиболее привлекательными работодателями для молодежи. Об этом сообщают исследователи сервиса поиска вакансий Future Today.

«Анкетирование более 20 тысяч выпускников и студентов-старшекурсников ведущих российских университетов показало, что самой привлекательной стала компания «Яндекс». За нее проголосовало 23% респондентов», — следует из результатов анализа.

На втором месте разместился Google с результатом 22,6%. Замыкает тройку лидеров Apple — 15,7%. Далее расположились «Газпром» (14,5%), Сбербанк (8,1%), BMW Group, (7,4%) «Газпром нефть» (7,2%), Mail.ru Group (6,6%), «Роснефть» (6,6%) и Coca-Cola (5,7%).

Ранее журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей России. Всего в список вошло 50 компаний, пишет RT.

Видео дня. Глава Чувашии оправдался за видео с «дрессировкой» офицера