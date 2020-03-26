Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики распространения нового коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства 26 марта.

Приказ в первую очередь касается организаций находящихся в ведении министерства. Как пишет ТАСС, в отношении неподведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса.

Так, для помощи населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Также он предложил поддержать выплатами по 5 тыс. рублей семьи, в которых дети не ходят в детский сад или ясли, и те, где родители находятся на больничном или в декрете.

Кроме того, российский лидер подписал указ, утверждающий неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В документе отмечается, что данные меры не распространяются на работников организаций, ведущих беспрерывную деятельность, медицинских и аптечных организаций, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

На оплачиваемую выходную неделю также не уйдут «организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения», а также предприятия, которые осуществляют срочные ремонтные и погрузочные работы.

Органам государственной власти и СМИ поручено определить количество работников, которые будут трудиться в соответствующий период.

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