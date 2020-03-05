Опасения относительно распространения COVID-2019 возникли из-за появления симптомов ОРВИ у студента-итальянца.

Общежитие по адресу: проспект Просвещения, 45 закрыто на карантин, выход из здания запрещён, проживающие в нём студенты Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова не выйдут на занятия 5 марта. Продукты учащимся будут привозить и раздавать в помещении администраторской, сообщает «Пятый канал».

Коронавируса ещё пока никакого нет. Проводим противоэпидемические мероприятия, потому что у одного студента высокая температура. Ну, и решили в Роспотребнадзоре перестраховаться и взять его под наблюдение, — рассказал ректор вуза Сергей Сайганов.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселёв по возвращении из отпуска, проведённого в Италии, сам себя поместил на карантин. Мужчина чувствует себя не вполне здоровым.

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