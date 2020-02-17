Китайскую студентку в МГУ госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре в понедельник, 17 февраля.

Отмечается, что девушку с признаками ОРВИ перевезли из общежития в инфекционную клиническую больницу № 1 департамента здравоохранения города Москвы, чтобы уточнить ее диагноз и понять, требуется ли студентке изоляция.

Студентку разместили в специальном мельцеровском боксе больницы.

Ведомство также направило уведомления московским гостиницам, отелям и общежитиям о том, как улучшить противоэпидемическую ситуацию в стране.

Ранее, 17 февраля, Петроградский районный суд Петербурга обязал принудительно поместить в Боткинскую инфекционную больницу Аллу Ильину, которая сбежала из карантинного бокса. Туда ее поместили с подозрением на коронавирус. Позже Ильина заявила, что обжалует решение инстанции.

Женщина полагает, что не нуждается в госпитализации. Представители городского комитета здравоохранения сообщили, что Ильиной грозит штраф. Позже, 14 февраля, ее примеру последовали еще трое пациентов — двоих из них медики уговорили вернуться.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухане в конце декабря. Глава ВОЗ Адхан Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

По состоянию на 17 февраля число жертв COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 548 человек.