Студентке одного из челябинских профессиональных колледжей угрожают отчислением за отказ носить юбку, сообщает местный портал 74.Ru со ссылкой на мать девушки.

По словам матери, форма студенток предусматривает юбку, однако из-за зимних холодов девушкам было разрешено носить брюки. Однако после того, как руководитель отделения колледжа Сергей Смородин заметил одну из девушек в брюках на линейке, он начал угрожать ей отчислением.

Мать девушки направила жалобы в Министерство образования, Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, а также в полицию, городскую администрацию и иные инстанции.

Руководитель отделения объяснил свою реакцию тем, что девушки в колледже начали носить обтягивающие брюки, что не соответствует нормам. Он утверждает, что личный конфликт со студенткой в данном случае отсутствует.

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