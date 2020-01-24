В 2021 году в рамках пилотного проекта студенты некоторых регионов получат возможность менять специальность после второго курса обучения, рассказал «Известиям» зампредседателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс.

Если в настоящее время университеты вводят подобную практику по собственному выбору, то в будущем, по поручению президента России Владимира Путина, такая возможность будет закреплена на законодательном уровне

В 2022 году возможность смены специальности в процессе учебы планируется распространить по всей стране, поскольку в ней много очевидных плюсов. В частности, она позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.

По мнению экспертов, внедрение новой схемы потребует изменения образовательного госстандарта. Кроме того, на первом этапе учащиеся смогут выбирать только смежные направления.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Меняй, студент: второкурсники смогут выбрать новую специальность