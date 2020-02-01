В Петрозаводске с подозрением на коронавирус госпитализировали студента местной консерватории, вернувшегося из Китая. Об этом сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков 1 февраля.

«У больного зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания нет. <…> Больной находится в изоляторе. Состояние стабильное», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Министр заверил, что госпитализация проводилась в соответствии с требованиями безопасности. У студента взяли анализы, материалы направлены в Санкт-Петербург и Москву. Результаты будут известны вечером 2 февраля.

Остальные студенты консерватории, также проживающие в общежитии, находятся под наблюдением врачей, добавил Охлопков.

Ранее министр в соцсети отмечал, что в инфекционной больнице республики имеются боксы для госпитализации граждан с подозрением на коронавирус и их лечения, учреждение снабжено средствами личной защиты для медиков и лекарственными препаратами, а сотрудники прошли инструктаж по работе с пациентами, которые могли заразиться коронавирусом.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Предположительно источником коронавируса стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке. Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, могут наблюдаться головные боли и тошнота, а на поздних этапах появляются повышенная температура и кашель.

К 1 февраля известно о более 11 тыс. случаев заражения только в Китае, 259 человек скончались, пишет «Газета.ру». В России выявлено два случая заражения: в Тюменской области и Забайкальском крае, причем пациент в Забайкалье уже идет на поправку, а контактировавшие с ним люди здоровы, но на данный момент изолированы в целях профилактики.

Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от посещения Китая, россиян будут эвакуировать из Китая с привлечением самолетов ВКС. К 1 февраля через автомобильные пункты пропуска в Приморье из КНР выехали 58 россиян, у них были взяты анализы. Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

Регулярное авиасообщение между РФ и КНР приостановлено, исключение составляют рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно, все они будут приниматься в отдельном терминале аэропорта Шереметьево.