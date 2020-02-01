Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков рассказал, что в больницу доставлен студент из Китая с подозрением на коронавирус. У него зафиксирована повышенная температура.
Других симптомов заболевания нет, передаёт «Интерфакс». Пациента доставили в Республиканскую инфекционную больницу, у него взяли все необходимые анализы.
Завтра вечером результаты должны быть готовы [результаты анализов]. Экспресс-тестов для диагностики этой инфекции не существует, — подчеркнул политик.
В настоящий момент больной содержится в изоляторе.
К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Ранее, как писал NEWS.ru, российский вирусолог Михаил Щелканов высказался о возможности искусственного происхождения коронавируса. По его словам, лаборатория вирусологии в китайской Ухани действительно существует, но версия о намеренном выведении вируса является, скорее, фейком.
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