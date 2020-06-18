Бортпроводники рассказали, какие напитки на борту могут нести скрытую угрозу здоровью, сообщает Express.

Одна из стюардесс поделилась на форуме, что даже если человек выбирает здоровое питание, некоторые блюда могут оказаться не так хороши, как кажутся. Например, пассажирам на борту предлагают сок из пакетов, в котором может быть очень много сахара. А в 300 миллилитров напитка может содержаться его больше, чем Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять в сутки.

Еще одна бортпроводница рассказывала о причине, по которой в самолете не стоит пить кофе и чая. По ее словам, резервуары для воды промываются и чистятся лишь несколько раз в год.

Правда, учитывая, что авиакомпании усиливают меры по соблюдению гигиены на борту, эта информация может быть не актуальной.

Бортпроводники предупреждают и об опасности употребления алкоголя на борту.

“Не будьте тем парнем, который садится в самолет и думает, что это время для вечеринок, особенно за границей», — написал анонимный сотрудник авиакомпании.

Наряду с тем, что выпивший слишком много алкоголя, может причинять беспокойство соседям, это имеет и негативные последствия для его здоровья и самочувствия.