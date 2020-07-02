Бортпроводники рассказали о самых отвратительных вещах, которые делают пассажиры в воздухе, сообщает Express.

Одна стюардесса на социально-новостном сайте рассказала, что некоторые люди не заботятся об этикете во время полета. «Они имеют удивительную привычку запихивать вещи в места, где им находиться не следует, — написала она. — Одноразовые подгузники, еда, рвотные пакеты, — все это было засунуто под сиденья, в кармашки на спинках кресел».

Она пояснила, что самолеты чистятся только после завершения всех рейсов.

Один частолетающий пассажир прокомментировал: «Вот почему я отказываюсь прикасаться к чему-либо на борту».

Другой член экипажа рассказал о странных вещах, которые люди делают, пока ждут напитков: «Я видел, как пассажиры меняли подгузники детям, подстригали ногти на откидных столиках». Он посоветовал всегда обрабатывать их дезинфицирующими средствами.