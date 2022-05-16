С юридической точки зрения договор купли-продажи является соглашением о передаче права собственности на товар, в данном случае – квартиры. При этом покупатель передает продавцу заранее оговоренную сумму денежных средств.

Правила, по которым составляется такой документ зафиксирован в Гражданском кодексе РФ. Однако, при формировании конкретного документа в него, с согласия участвующих сторон, могут быть внесены дополнительные пункты, непротиворечащие действующему законодательству, расширяющие или сужающие права/обязанности заинтересованных лиц.

В обязательном порядке в тексте документа должны содержаться следующие важные сведения:

тип недвижимости https://vsevolozhsk.etagi.com/realty/ и ее параметры (кадастровый номер, площадь, этаж, наличие нескольких уровней, число этажей в доме, включенная в сделку обстановка жилого помещения и прочие нюансы);

данные всех сторон;

полные реквизиты как продавца, так и покупателя;

стоимость объекта;

ответственность за несоблюдение принятых обязательств.

Перед подписанием бумаг в обязательном порядке удостоверьтесь, все ли данные соответствуют предварительным договоренностям.

Какие пункты следует включить в договор

Юристы рекомендуют включить в договор подтверждение того, что никто из участников сделки не имеет долгов по кредитным договорам, не проходит процедуру банкротства и не имеет обязательств, которые могут к ней привести. Причина проста: если дело дойдет до суда, ФССП (Федеральная служба судебных приставов) может признать недействительными все сделки просуженного должника за последние три года. В этом случае отстоять свои права добросовестному продавцу/покупателю будет сложно и затратно.

Очень важно наличие подтверждения того факта, что участники сделки не лишены дееспособности. Если кто-то из них находится под опекой, имеет диагноз, не позволяющий самостоятельно заключать сделки, состоит на учете в психоневрологическом диспансере или находится в обстоятельствах, вынуждающих его заключать заведомо невыгодное соглашение, сделка может быть признана недействительной по решению суда.

При сложных семейных отношениях со стороны продавца имеет смысл включить в договор пункт о том, что недвижимость не является совместно нажитым имуществом. В противном случае потребуется согласие второго супруга на отчуждение продаваемой квартиры или дома.