Сахнову и Строковой пришлось прекратить участие в конкурсе «Свадьба на миллион» уже после первого этапа, так как они проиграли паре Блюменкранца и Левченко. Татьяну крайне огорчило это поражение, ведь теперь они с Даниилом не смогут побороться за главный приз. Тем не менее девушка поздравила соперников, которые уже в августе станут мужем и женой.



Строкова поделилась, что, несмотря на горечь поражения, она очень рада за Валерия и Анну и считает, что они составили более чем достойную конкуренцию их с Даниилом паре. Строкова считает, что победа в конкурсе это далеко не главное, так как в приоритете у нее любовь, преодолевающая любые препятствия.



В качестве примера тех самых препятствий, которые смогла одолеть их безграничная любовь с Сахновым, Таня упомянула их полугодовое расставание. Ведь именно благодаря своим не угаснувшим чувствам ребята решились в свое время попробовать восстановить отношения, и теперь эта попытка неуклонно ведет их пару к свадьбе.