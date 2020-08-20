Татьяна Строкова обсуждает со своим будущем мужем Даниилом Сахновым вопросы, связанные с предстоящей свадьбой. Девушка наотрез отказывается брать фамилию молодого человека, аргументируя это ненужной бумажной волокитой и переделкой документов.



Недавно Даня сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в её день рождения. Таня с Даней рассказали, что само торжество они планируют провести где-нибудь в Европе следующим летом, но активные споры у молодых влюбленных начались уже сейчас. Татьяна очень хочет оставить свою фамилию. Это она аргументирует тем, что при смене фамилии ей придётся менять обычный и загранпаспорт, водительские, медицинские и прочие документы. Даниил даже согласен ходить с ней по всем инстанциям и отстаивать очереди, но даже на это девушка не согласна.



Таня предложила компромисс – двойную фамилию Строкова-Сахнова. На это Даня тоже не согласился. Он считает, что его жена должна носить такую же фамилию, как и он. Также Даниил сказал, что Таня не Ольга Бузова, чтобы так сильно дорожить своей фамилией.