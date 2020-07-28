Из-за конкуренции в конкурсе «Свадьба на миллион» очень многие участники перестали быть друзьями и испортили отношения друг с другому. Пара Татьяны Строковой и Даниила Сахнова также не стала исключением. Ребята очень негативно стали отзываться обо всех участниках, в особенности о своих конкурентах и сильных игроках.



Жители Поляны шокированы и возмущены тем, что Таня с Даней считают, что лишь их пара достойна победы в этом конкурсе. В недавнем вечернем эфире Строкова позволила своему избраннику пройтись по каждому участнику и высказать своё мнение. Сахнов не стеснялся в высказываниях и крайне негативно отозвался обо многих парах.



В результате многие жители телестройки обиделись на Даню и Таню. Так, Анастасия Паршина и Никита Уманский настолько были разочарованы в своём прежнем приятеле, что решили прекратить с ним и Строковой какое-либо дружеское общение. Создаётся впечатление, что Даня с Таней совсем не боятся за свою жизнь в коллективе. Неизвестно, пойдут ли они на примирение с участниками или просто не будут ни с кем общаться.