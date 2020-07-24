Зрители очень часто спрашивают у Татьяны Строковой, когда же Даня Сахнов поведёт её под венец. Девушка сама не знает, как отвечать на подобные вопросы. К тому же она вообще не уверена, состоится ли бракосочетание.



Строкова рассказывает только о том, что мечтает о роскошной свадьбе, где обязательно будет салют, шикарный ресторан, изысканные блюда, много приглашённых. По её подсчетам, на такое пышное торжество им потребуется около 5-6 миллионов рублей, возможно, даже в два раза больше. Пока что Строкова не задумывается над тем, есть ли у её избранника такие деньги на подобное бракосочетание.



Сейчас Татьяна старается восстановить у Дани его уверенность в своих силах, которую она так долго и стремительно уничтожала. Раньше Строкова утверждала, что Сахнов должен перестать верить в себя, теперь же всё обстоит по-другому. Девушка по-прежнему доводит Даниила до нервного срыва, но потом принимается его успокаивать. Строкова рассматривает и такой вариант, что с Сахновым они просто распишутся и отправятся в романтическое путешествие.