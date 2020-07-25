Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.

Отмечается, что датские власти запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября.

При этом, как отмечает радиостанция, природа в этом случае сыграла на руку политикам: 22 июля госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию с визитом.

В рамках поездки он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод. Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.

Санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон выступает против реализации проекта, поскольку пытается навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas.

В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика «Академика Черского», который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.

Однако, поскольку работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили множество мин и боеприпасов, российским кораблям требовалось особое разрешение, поскольку работы на них невозможны без стоянки на якоре. В начале июля датское правительство позволило завершить проект кораблям с якорным позиционированием.

При этом 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В нем предусмотрено введение новых санкций против «Северного потока — 2». Уже действующие ограничения распространяются на организации, которые занимаются деятельностью по прокладке труб, а также на причастные к этому страховые компании.

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