Арбитражный суд Архангельской области признал объекты полигона твердых коммунальных отходов «Шиес» самостроем и обязал компанию «Технопарк» снести их в течение месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда.

Так, суд частично удовлетворил требования администрации поселка Урдома о признании всех возведенных по проекту построек самовольными и сносе объектов. Среди них оказались зона выгрузки площадью около 8 тысяч квадратных метров, водозаборный узел, здание для размещения станций водоочистки и двухэтажное здание административно-бытового корпуса (общежития).

В суде добавили, что решение может быть обжаловано в течение месяца.

Проект по созданию экотехнопарка «Шиес» для переработки или захоронения ТКО из Москвы и Подмосковья был утвержден властями Архангельской области в октябре 2018 года. Объект планировалось построить близ одноименной железнодорожной станции, которая расположена на удалении от населенных пунктов.

Против строительства «Шиеса» выступили жители крупных городов области и близлежащих населенных пунктов соседней Коми. С октября 2018-го они проводят акции протеста против создания экотехнопарка.

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