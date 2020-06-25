Строительство новой арены для клуба НХЛ «Калгари Флэймз» должно начаться в августе 2021 года, сообщает sportsnet.ca.

В среду были объявлены дизайнерские и строительные компании, которые будут реализовывать проект стоимостью 550 миллионов канадских долларов (более $400 млн). Арена, которая призвана заменить нынешнюю, построенную в 1983 году, должна быть возведена к маю 2024 года.

Власти города и компания-владелец клуба в 2019 году достигли договоренности о совместном финансировании строительства нового сооружения.