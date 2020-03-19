Стеновые сэндвич-панели представляют из себя одновременно и строительный и облицовочный материал, который можно применять как наружные ограждающие конструкции, так и в качестве внутренних перегородок.

Но в первую очередь сэндвич-панели являются эффективным конструкционным материалом.

Его широко используют в строительстве различных зданий и сооружений.

Это могут быть здания производственного, торгового, офисного или культурно-спортивного назначения.

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Конструкция стеновых сэндвич-панелей состоит из двух листов металлопрофиля, между которыми размещается слой теплоизоляции.

Что бы защитить металлопрофиль от пагубного воздействия окружающей среды и придать панели декоративные свойства на металл наносится полимерное лакокрасочное покрытие.

Функцию тепло и шумозащиты здания выполняет слой утеплителя.

Помимо перечисленного стеновые сэндвич панели могут выполнять несущую функцию.

Такого рода панели возможно использовать в качестве несущих конструкций.

Панели можно крепить как вертикально так и горизонтально. Использование замкового соединения позволяет надежно крепить сэндвич-панели между собой.

Еще одним преимуществом применения панелей является возможность избежать так называемого “мостика холода”, что позволяет сэкономить на расходах по дополнительному утеплению.

Для сокрытия технологических узлов и соединений при монтаже сэндвич-панелей используются специальные доборные элементы.

Небольшой вес, удобство в транспортировке, простота и удобство монтажа, всесезонность строительства, долговечность и отсутствие необходимости в дополнительной отделке являются дополнительным плюсом при выборе сэндвич-панелей в качестве строительного материала.

Благодаря перечисленным свойствам сэндвич-панели с каждым годом приобретают все большую популярность.