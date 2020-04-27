Все новости на карте

Работы в рамках проекта «200 храмов» по строительству новых церквей в Москве продолжатся удаленно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу куратора проекта Владимира Ресина.

В ней заявили, что сейчас активно прорабатывается техническая документация по четырем храмовым комплексам в Северном административном округе Москвы. Ее подготовка поспособствует ускоренному строительству после отмены ограничительных мер. Один храмовый комплекс находится на предварительной стадии оформления документов, еще три объекта проектируются.

Кроме того, идет согласование проекта для выхода строителей на площадку храма Ксении Петербургской. Приостановка работы пока не оказала значительного влияния на плановые сроки. В ходе совещания было решено продолжить работы по подключению инженерных сетей к участку.

Ранее в России планировалось построить самый большой христианский храм — собор Софии Премудрости Божией. Сооружение появится на территории Среднеуральского женского монастыря. Строительство будет вестись на средства духовных чад отца Сергия, а также на пожертвования китайской диаспоры. О переносе сроков строительства «мегахрама» из-за эпидемии пока не сообщалось.

Видео дня. Регину Тодоренко травят за слова о домашнем насилии