Сопроводил до места обыска.

В австралийском городе Келлерберрин полицейских к месту обыска сопроводила альпака по кличке Алан. Двое служащих ехали на обыск, как вдруг дорогу им преградила альпака.

Видео с новым напарником, как и его фото с места обыска полицейские опубликовали на своей странице в инстаграме. В ролике слышно, как офицеры называют альпаку сторожевой. Служащие отметили, что Алан был не агрессивен. Он, скорее хотел защитить свою территорию, и ему было любопытно, для чего к нему пожаловали люди.

Известно, что полицейским все же удалось провести обыск, но только после того, как они обратили на Алана должное внимание: сфотографировали его.