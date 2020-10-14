Повышение цен на пшеницу на внутрироссийском рынке спровоцирует подорожание хлеба, макарон, водки и кормов для животных, «Свободной прессе» профессор Института экономики РАН Иван Стариков. При этом в 2020 году Россия, по прогнозу экспертов Минсельхоза, соберет один из самых крупных урожаев пшеницы в новейшей истории.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что по итогам текущего года будет собрано не менее 125 миллионов тонн зерновых культур. По его словам, это второй по объему урожай в истории Российской Федерации.

Специалисты аналитического центра «Совэкон» тем временем зафиксировали рекордную стоимость пшеницы на внутреннем российском рынке: 14 650 рублей за тонну третьего класса, 14 625 рублей за тонну четвертого класса.

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Комментируя ситуацию, профессор Иван Стариков заявил, что рост цен на зерно в России обусловлен несколькими причинами. В первую очередь, по его словам, таким образом производители пытаются минимизировать риски от возможного закрытия экспорта зерновых культур.

«Вторая же причина связана с тем, что происходит стремительная девальвация рубля», — подчеркнул эксперт.

Рост курсов валют, по его словам, сказывается на удорожании отечественного производства, поскольку в нем используются импортные комплектующие: «от гермоплазмы семян до комплементарных гербицидов».

«То, что эта ситуация будет спроецирована на стоимость продуктов переработки зерна, вполне очевидно», — подчеркнул Стариков.

По его словам, в недалеком будущем в России подорожают хлеб, макаронные изделия, водка и корма для животных.