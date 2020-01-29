Экс-глава фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, который был обвинен в убийстве охранника предприятия, накануне был освобожден из-под ареста после оправдания судом присяжных. 29 января, в среду, он рассказал телеканалу РЕН ТВ, как провел свои первые стуки на свободе.

«Какие могут быть ощущения у человека, который два с лишним года находился в каменном мешке и вот первые 24 часа находится на свободе? Ощущения, скажем так, двойственные. С одной стороны, я еще не верю в реальность происходящего. А с другой стороны, понимаю, что что-то уже свершилось. То есть такой Рубикон некоторый. Это время я провел с семьей, с детьми», — сказал Аверьянов.

Он отметил, что борьба за свободу еще не окончена, так как вердикт суда присяжных не ставит точку в его деле.

Что касается событий двухлетней давности, то он считает произошедшее рейдерским захватом.

«Оппоненты, которые всё вот это устроили, всё то, что сейчас закончилось такими для меня более-менее нормальными последствиями… В итоге погиб человек. Я думаю, что рано или поздно люди, которые всё это организовали, они предстанут перед законом», — добавил Аверьянов.

28 января присяжные признали обвиняемого в стрельбе на фабрике «Меньшевик» невиновным. Из решения присяжных следует, что убийство охранника Осипова произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов. При этом отмечается, что перед заседателями не ставился вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе.

В конце декабря 2017 года Аверьянов устроил стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве. В результате инцидента погиб один человек. Стрелку удалось скрыться с места происшествия, он был задержан на следующий день сотрудниками МВД и ФСБ. Инцидент со стрельбой был связан с попыткой судебных приставов взыскать с предпринимателя 3,3 млн рублей.

Аверьянов не признал вину, свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате. В суде он сообщал, что случайно застрелил охранника во время борьбы за ружье, намерения причинить вред он не имел.