Местная полиция подтвердила, что человек, устроивший стрельбу в супермаркете Walmart в городе Ред Блафф, был ранен в перестрелке с правоохранителями, сообщается на официальной странице полиции

«Примерно в 15:30 офис шерифа округа Техама вызвал сотрудников полиции Ред Блафф для реагирования на стрельбу в распределительном центре Walmart на шоссе 99W. Два офицера полиции Ред Блафф и сержант полиции первыми придыли на место происшествия», — сообщают силовики.

После прибытия полицейских мужчина несколько раз выстрелил в офицеров. Они открыли ответный огонь из служебного оружия, обезвредив подозреваемого.

«Никто из сотрудников на месте происшествия не пострадал во время этого инцидента, состояние подозреваемого на момент публикации пресс-релиза неизвестно», — уточняют в полиции.

Mpravda.com на момент сдачи материала не удалось получить оперативный комментарий в полиции города Ред Блафф.

По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 мск) во время пересменки.

Отмечается, что на место происшествия прибыли по меньшей мере пять машин скорой помощи, также приехали сотрудники полиции и пожарные.

По информации газеты New York Times, очевидцы слышали около 50 выстрелов. Сообщается также, что в ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта.