Открывший стрельбу в новозеландском Крайстчерче австралиец отказался от услуг адвокатов и намерен сам представлять свои интересы на судебном заседании, назначенном на 24 августа 2020 года, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на адвокатов.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта прошлого года произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погиб 51 человек, еще 50 пострадали. Обвинения были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Таррант признал себя виновным в совершении теракта.

«Мы не разочарованы решением господина Тарранта. Не было никакого конфликт…» — заявил один из адвокатов Джонатон Хадсон изданию. Он отметил, что Таррант имеет право представлять свои интересы в суде и «предпочел так и сделать».

Судья разрешил австралийцу отказаться от адвокатов, это решение не повлияло на дату судебного заседания. На слушании будет присутствовать адвокат для оказания консультаций, на случай если Тарранту она понадобится.