Мужчина, устроивший стрельбу в распределительном центре компании Walmart в Калифорнии, был уволен оттуда в прошлом году, сообщает местное издание Redding Record Searchlight со ссылкой на офис шерифа.

По данным помощника шерифа Фила Джонстона, стрелявшим является 31-летний Луис Лейн, его уволили из распределительного центра в феврале 2019 года, потому что он не приходил на работу.

Местные СМИ сообщили, что инцидент произошел в городе Ред Блафф примерно в 15.30 по местному времени (1.30 воскресенья мск) во время пересменки. В ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта и загорелся. Мужчина вышел из машины и открыл стрельбу. Сообщалось, что подозреваемый был вооружен полуавтоматической винтовкой.

В результате стрельбы два человека, включая подозреваемого, погибли, четверо получили ранения.