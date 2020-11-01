Политическое напряжение в США достигнет своего пика сразу же после объявления результатов президентских выборов, считает известный российский политтехнолог Анатолий Вассерман, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Regnum.

По мнению эксперта, дальнейшее развитие событий, скорее всего, будет носить силовой и даже кровавый характер, что в случае победы Дональда Трампа, что при победе Джо Байдена.

Оба кандидата уже косвенно заявили о том, что они не собираются признавать своего поражения в президентской гонке. Подобных прецедентов в истории США ещё не было.

В США начались протесты

Как считает Вассерман, в случае начала полномасштабного военного конфликта между сторонниками демократов и сторонниками республиканцев, в конечном итоге верх одержат силы последних, т.к. в основном, по информации эксперта, оружием в Америке владеет именно эта часть населения.

«Когда есть готовность стрелять, стрелять рано или поздно начнут точно», — отметил Вассерман.

Примечательно, что подобные почти апокалиптические картины вероятного исхода президентской битвы рисуют многие эксперты по всему миру. Вероятно, эти выборы в США действительно имеют большие шансы на то, чтобы окончиться гражданской войной.