По данным телеграм-канала «Говорит Москва» стрельбу на Ленинском проспекте возле гостиницы «Салют» устроил не таксист, а прохожий.

В компании такси, сообщили, что машину действительно остановили для проверки документов у водителя. Однако по словам пассажира такси, стрельбу открыл человек, который просто проходил мимо. Сейчас водителя допрашивают в качестве свидетеля. Во время стрельбы он находился в автомобиле сотрудников ДПС.

Пострадавший автоинспектор — Сергей Крылов — сейчас находится в 1-й горбольнице. Жизнь второго полицейского вне опасности. Стрелок ранен и задержан.

Стрелок успел выстрелить 4 раза в одного полицейского и 2 раза в другого. Стрельба велась из травматического пистолета.

Ранее сообщалось, что стрелок находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.