Стрельба на похоронах в Чикаго была частью текущего конфликта между бандами, полиция заранее знала о возможной стрельбе и была там, сообщил в среду журналистам глава полиции города Дэвид Браун.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пришедших на похороны, 15 человек получили ранения. Нападавшие скрылись.

«У нас там было две патрульных машины. У нас была группа реагирования в полном составе в том районе. Мы действуем со всеми похоронами, у которых есть связь с бандами, одинаково», — сказал он.

Пресс-конференцию транслировал телеканал FOX32.

По его словам, в Чикаго около 117 тысяч членов 55 крупных банд, а также 2,5 тысячи их мелких ответвлений и каждый день в городе происходит несколько сотен стычек между представителями разных группировок.

«Что касается предупреждения, то даже если бы его не было, мы подходим ко всем таким похоронам одинаково», — добавил Браун.

Говоря о предупреждении, он сообщил, что у полиции была информация, что человек, которого хоронили в тот день, погиб от стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля.

«Мы расследовали это, и там была связь с бандами, так что мы направили наши силы в соответствии с этим… Стрельба из машины в Чикаго обычно приводит к какому-то возмездию. Речь о круговороте мести, круговороте возмездия, который подпитывает стрельбу и убийства у нас», — пояснил глава полиции города.

По словам главного детектива города Брендана Динихана, мужчина был убит около недели назад в результате конфликта между преступными группами. Нападение на него было связано с более ранним инцидентом со стрельбой. По его словам, природа таких конфликтов затрудняет расследование, потому что и банды не заинтересованы в привлечении полиции, и жители этих районов, которые все знают друг друга и участников конфликтов.

Говоря о возможном вмешательстве присутствовавшей на месте полиции в перестрелку, Браун отметил, что это «главный повод для беспокойства» для него.

«Мы не пуленепробиваемые. И наша стратегия присутствия на месте подразумевает не подвергать сотрудников риску. Они уже изъяли 5000 единиц огнестрельного оружия в этом году с улиц. Каждый обнаруженный при задержании пистолет — это смертельно опасный контакт, в котором мы выжили», — сказал он.