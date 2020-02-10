Правительство РФ распорядилось создать в стране запас индивидуальных средств защиты на случай распространения коронавируса нового типа по российской территории.

Ростпотребнадзору поручили рассчитать количество масок, Росрезерву, Минпромторге и Минфину — предоставить совместное предложение по их количеству и назвать необходимую для их закупки сумму, пишут «Известия».

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России есть возможность увеличить производство индивидуальных средств защиты почти втрое, до 900 млн штук в год, а в случае падения спроса на них, Росрезерв может выкупить у производителей излишки. В Росрезерве подтвердили, что запас масок будет создан вне зависимости от коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова пообещала провести проверку в аптеках. Она планирует отыскать учреждения, которые намеренно завышают цены на медицинские препараты и средства защиты.

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