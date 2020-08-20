Софья Мельничук. Предвыборная гонка в США вот-вот вступит в финальную стадию. Демократы собрались, чтобы официально представить своего кандидата в президенты. Он должен спасти экономику от коронакризиса, заменив «неподходящего» лидера, и восстановить порядок в стране. Однако многие сомневаются, что на это способен 77-летний Джозеф Байден, которого Дональд Трамп упрекает в деменции.

Виртуальный праздник

Воздушные шары, конфетти, яркие плакаты и рябь в глазах от сотен трепещущих звездно-полосатых флажков на трибунах — предвыборный съезд Демократической партии, проводимый раз в четыре года, напоминает фестиваль или рок-концерт. Однако на этот раз все иначе: грандиозное событие перенесли в онлайн.

Вместо 50 тысяч участников, оваций, красочного шоу — трансляция по новостным каналам. Желающим увидеть то, что не поместилось в часовое прямое включение, пришлось следить за происходящим в интернете или по кабельному телевидению.

В заранее смонтированной программе приняли участие как знаменитости, так и обычные американцы, которые выходили в эфир прямо из своих кухонь. Слово предоставили женщине, чей отец скончался от коронавируса, медработникам, активистам борьбы за права человека и родным погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда.

В центре внимания все же были звездные демократы, сенаторы, мэры и бывшие противники Джо Байдена в борьбе за номинацию. Речи главного конкурента — Берни Сандерса — предшествовало короткое, но эффектное выступление самой молодой конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес.

«Настоящим я подтверждаю свою поддержку кандидатуры сенатора от штата Вермонт Бернарда Сандерса в президенты Соединенных Штатов Америки», — так она закончила 90-секундную речь о пороках современной Америки, с которыми необходимо бороться.

Сам Сандерс говорил почти девять минут. Президента Трампа он сравнил с римским императором Нероном, который «играл на скрипке, пока горел Вечный город». Глава Белого дома — по аналогии — «играет в гольф».

В стране худший кризис системы здравоохранения за столетие, такого экономического упадка американцы не видели со времен Великой депрессии, а глава государства не просто не может ничего предпринять, но и ведет страну на путь авторитаризма, заявил Сандерс. Жадность, олигархию и фанатиков сможет одолеть только Джо Байден.

«Идеи, за которые мы боролись, несколько лет назад называли радикальными, а сейчас они общеприняты», — подчеркнул сенатор, упомянув о движении за права цветных, гомосексуалистов и иммигрантов. И добавил, что переизбрание Трампа перечеркнет все достижения.

Прошлась по Трампу и бывшая первая леди Мишель Обама. «Давайте я буду откровенна. Дональд Трамп — плохой президент, — сказала она. — У него было более чем достаточно времени, чтобы справиться, но он, очевидно, не может». По ее мнению, лишь Байден способен навести порядок. «Он был отличным вице-президентом, он знает, как спасти экономику, победить пандемию и управлять страной», — уверена Мишель Обама.

Байден выиграл праймериз, и теперь, после съезда, он — официальный кандидат в президенты от демократов.

К этому он шел 32 года. Впервые баллотировался в 1988-м — когда, кстати, родилась Окасио-Кортес. Второй раз — спустя 20 лет, однако Хиллари Клинтон и Барак Обама его затмили. В 2016-м он не выдвигался, и многие решили, что его мечтам об Овальном кабинете не сбыться уже никогда. Но сейчас он — фаворит.

Хотя путь к номинации был непростым. Поначалу Байдена не брали в расчет — его обходил Берни Сандерс. Однако в «супервторник» стало ясно, что шанс у него все же есть.

Без скандалов не обошлось. Байдена упрекали в харассменте, подробностей которого он даже не смог припомнить. Противники также указывали, что у него якобы старческая деменция — дескать, Байден забывает, что говорил, путает слова. К этому добавился коррупционный скандал, связанный с деятельностью его сына Хантера на Украине.

И все же он опередил конкурентов-однопартийцев. Наблюдатели гадали: кого Байден представит в качестве вице-президента. Учитывая возраст кандидата, велика вероятность, что «второй номер» окажется у государственного руля. Выбор пал на бывшего генпрокурора штата Калифорния и сенатора Камалу Харрис, которая и сама метила в президенты, но прервала кампанию в декабре 2019-го.

Многие предсказывали, что на фоне расовых протестов Байден предложит в вице-президенты именно чернокожую женщину. Мать Камалы Харрис — индианка, отец — выходец с Ямайки.

Осведомленность Харрис о тонкостях юридической системы США сыграла ей на руку: в стране как раз развернулись дискуссии о реформе полиции. Кроме того, она была хорошо знакома с Джозефом Байденом-младшим — генпрокурором штата Делавэр, погибшим в автокатастрофе в 2015 году.

Не все довольны таким выбором. Камала родилась в Калифорнии, но на тот момент ее родители еще не были гражданами США. Это вызывает сомнения в легитимности номинации. Трамп называл ее мерзкой и грубой лгуньей, к тому же леворадикальной.

Деятельность Харрис на посту генпрокурора тоже вызывала вопросы, так как она часто конфликтовала с полицией. В 2004-м не стала настаивать на высшей мере наказания для преступника, убившего стража порядка, а позднее отказалась поддержать закон о запрете смертной казни, чем разозлила правозащитников.

При этом судьба самих ноябрьских выборов пока не ясна. В связи с эпидемией — в США ежедневно десятки тысяч новых инфицированных коронавирусом — голосование предлагают провести по почте.

Трамп к такой идее отнесся скептически. По его словам, это обернется «сплошным мошенничеством». Он уверен, что Россия, Китай или Иран смогут напрямую вмешиваться и отправлять поддельные бланки, а подсчет голосов займет три месяца. Сторонники почтового волеизъявления парируют: подделать бюллетени и конверты технически невозможно.

А то, что Трамп не исключил возможности переноса выборов, спровоцировало спекуляции о его нежелании покидать Белый дом даже в случае проигрыша. Об этом говорила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, организовавшая в свое время попытку импичмента Трампа. Она предупредила, что президента «выкурят» из Овального кабинета, если он не уйдет по доброй воле.

В то же время, согласно опросам, две трети американцев, которые собираются воспользоваться почтовыми услугами, проголосуют за Байдена.

Между тем разрыв в рейтингах сокращается. Если в июне было около 15 процентов в пользу Байдена, то к началу съезда демократов осталось только четыре (50 — за Байдена, 46 — за Трампа).

После того как 24-26 августа Республиканская партия официально назовет своего кандидата, начнется заключительный этап гонки. У партий будет два месяца на консолидацию сторонников. И, учитывая насыщенность американской политической жизни, измениться может еще очень многое.

© AP Photo / Brian Snyder/PoolКандидат в президенты США Джо Байден на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки