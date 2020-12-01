Страны ОПЕК+ перенесли запланированную на 1 декабря встречу на 3 декабря. Она пройдет в формате видеоконференции. Ближайшие два дня будут использованы для неформальных консультаций, передает ТАСС.

Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года. Как пишет «Интерфакс», министры стран ОПЕК на заседании в понедельник договорились продлить текущие ограничения по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено.

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