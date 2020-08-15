Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления Минобороны заявил, что власти «удержат ситуацию» в стране, сообщило Sputnik Беларусь .

На встрече с военными глава государства подчеркнул, что из забастовок и протестов «ничего не получится».

«Страну мы никому не отдадим. <…> Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы», — добавил Лукашенко.

Он также призвал оппозицию «не играть с огнем» и не угрожать силовикам и их семьям, отметив, что «они даже не представляют чем это закончится».

По словам президента, «военные имеют достаточные ресурсы для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве».

«Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они — те, кто это делает, те, кто троллит сегодня, угрожает семьям, до детей дошли военнослужащих — они просто не понимают, что может произойти», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что если среди сторонников оппозиции есть те, кто хочет «повоевать» и «подраться», то они должны «быть мужиками» и не «выставлять девчонок» вперед.

«Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!» — сказал Лукашенко.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Протесты 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства в Минске, где, в том числе, располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел.

Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.

Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.