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Страны G20 намерены использовать все имеющиеся средства для противостояния последствиям пандемии коронавируса и ее экономическим последствиям, говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков государств.

Государства «двадцатки» намерены поддержать международную торговлю, инвестиции и обеспечить экономический рост после пандемии, повысить устойчивость финансовой системы, а также защитить людей, их рабочие места и доходы.

«Мы решительно настроены продолжать использовать все доступные инструменты для защиты жизней людей, рабочих мест и доходов, поддержки восстановления мировой экономики», — говорится в итоговом документе.