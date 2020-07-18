Страны G20 воспользуются всеми имеющимися средствами для противостояния последствиям пандемии коронавируса, в том числе предпримут меры по защите жизней людей, рабочих мест и доходов, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран «двадцатки», которая прошла в субботу в формате видеоконференции.

Члены G20 подтвердили намерения сделать все возможное для поддержки международной торговли, инвестиций и обеспечения экономического роста после пандемии коронавируса. Государства, входящие в G20, также пообещали продолжать предпринимать усилия для устранения неравенства, в том числе появившегося в результате особого влияния пандемии на самые уязвимые группы населения.

«Мы решительно настроены продолжать использовать все доступные инструменты для защиты жизней людей, рабочих мест и доходов, поддержки восстановления мировой экономики и повышения устойчивости финансовых систем, одновременно защищая от рисков экономического спада», — говорится в итоговом заявлении.

Участники видеоконференции также отметили необходимость создания международной справедливой, устойчивой и современной системы налогообложения. Признав влияние распространения коронавируса на эту сферу, страны G20 пообещали сотрудничать для решения проблем в налоговых системах.

Участники финансовой «двадцатки» в ходе встречи отметили прогресс в реализации утвержденного в апреле плана действий по поддержке мировой экономики. План действий «Группы 20» включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения, адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и создание условий для восстановления экономик.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,8 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.